Число новых случаев COVID-19 растет в Латвии, в Литве снижается после антирекорда накануне

В странах Балтии за сутки зафиксировано 3 250 новых заражений коронавирусом, из них в Литве -2 121, умерли 11 заболевших, в Латвии подтверждено 753 новых случая, умерли три человека, в Эстонии заразились 376 человек, пять - скончались.

По данным департамента статистики Литвы, общее число заражений COVID-19 в стране достигло 58 212 случаев, из них активных - 43 454, вылечились 14 056 человек.

С начала пандемии от коронавируса в Литве скончались 482 человека, по иным причинам умерли еще 220 больных.

Накануне в Литве был отмечен антирекорд по суточному приросту заболевших - 2 339 случаев.

Как сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии, доля положительных тестов на коронавирус за сутки составила 9,8%, с начала пандемии COVID-19 в стране выявлен у 16 561 человека, выздоровевшими признаны 1719 человек.

Прирост новых случаев COVID-19 составил 753 против 637 накануне.

По данным департамента здоровья Эстонии, за сутки в республике зафиксировано 376 новых случаев коронавируса, общее число достигло 11 698 заражений. Всего с начала пандемии в стране умерли 109 человека с диагнозом COVID-19. Выздоровели 6 974 человек.

Накануне в Эстонии было зафиксировано 370 новых заражений.