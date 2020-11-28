Полиция Черновицкой области взяла под охрану ТИК и 112 избирательных участков

Правоохранители накануне второго тура выборов Черновицкого городского головы взяли под охрану одну территориальную избирательную комиссию и 112 избирательных участков.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, еще 4 избирательных спецучастка не получили бюллетени из-за отсутствия избирателей.

Также ранее руководство полиции Черновицкой области провело инструктаж полицейских, которые заступили на охрану избирательных участков. Полицейские обеспечили сопровождение бюллетеней на избирательные участки и охрану во время их транспортировки.

"Для оперативного реагирования на сообщения о нарушениях избирательного процесса сформирован достаточный резерв личного состава, созданы дополнительные следственно-оперативные и взрывотехнические группы, а также группы превентивной коммуникации", - сказано в сообщении.

Полиция призывает граждан соблюдать действующее законодательство и правила поведения на избирательных участках.