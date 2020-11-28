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18:06 28.11.2020

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, зафиксировано применение БПЛА

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Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, зафиксировано применение БПЛА

Российские наемники с начала текущих суток шесть раз нарушили договоренности режим прекращения огня, потерь нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке с началом суток враг применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в обеденное время - ручной противотанковый гранатомет. Также дважды в течение суток огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета враг открывал вблизи Пивденного. Выстрелами из крупнокалиберного пулемета противник провоцировал наших защитников в районе Луганского", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что огневые провокации противника не несли угрозы украинским военнослужащим, поэтому они оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - добавили в штабе ООС.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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