События

17:06 28.11.2020

Суд во Франции посадил в тюрьму на полтора года мужчину за угрозу убить преподавателя

1 мин читать

Во Франции к полутора годам тюрьмы приговорен 19-летний молодой человек, который угрожал расправиться с преподавателем лицея, "как с Самюэлем Пати" - учителем, которого убил и обезглавил исламский террорист.

Газета "Фигаро" сообщила в субботу со ссылкой на прокуратуру Ниццы, что мужчина, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, распространил угрозу в социальных сетях. В суде 27 ноября молодой человек пытался оправдаться тем, что это была шутка, предназначенная для его подруги.

Он увидел в социальных сетях информацию о том, что 30-летний преподаватель потребовал объяснений от учеников, которых заподозрил в жульничестве на экзамене. После этого мужчина разыскал частный аккаунт преподавателя в другой сети и разместил там угрозу убить его подобно тому, как умер учитель Самюэль Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин после того, как на уроке показывал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.

Адвокат преподавателя заявил в суде, что его клиент после получения угрозы пережил две очень тяжелые недели. Он был вынужден приостановить работу и удалить своё имя из почтового ящика, пока полиция идентифицировала злоумышленника.

По закону подсудимому грозило до семи лет тюрьмы за публичное оправдание террористических актов и угрозу смерти с использованием электронных средств.

Теги: #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:00 27.11.2020
Аваков и Ле Мэр обсудили состояние реализации уже имеющихся украинско-французских программ сотрудничества и подготовку к новым масштабным проектам

Аваков и Ле Мэр обсудили состояние реализации уже имеющихся украинско-французских программ сотрудничества и подготовку к новым масштабным проектам

17:25 26.11.2020
Баку вручил ноту протеста послу Франции в связи с резолюцией Сената по Карабаху - МИД Азербайджана

Баку вручил ноту протеста послу Франции в связи с резолюцией Сената по Карабаху - МИД Азербайджана

02:22 25.11.2020
Макрон определил этапы облегчения пандемических ограничений, начиная с субботы

Макрон определил этапы облегчения пандемических ограничений, начиная с субботы

09:42 23.11.2020
Власти Парижа намерены с января начать вакцинацию от коронавируса, привить до 40% населения

Власти Парижа намерены с января начать вакцинацию от коронавируса, привить до 40% населения

06:04 21.11.2020
Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили гуманитарные вопросы и защиту религиозных памятников в Карабахе

Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили гуманитарные вопросы и защиту религиозных памятников в Карабахе

15:27 20.11.2020
Франция, вероятно, миновала пик второй волны COVID-19 - агентство здравоохранения

Франция, вероятно, миновала пик второй волны COVID-19 - агентство здравоохранения

21:07 19.11.2020
Макрон заявил Алиеву и Пашиняну о готовности Франции оказать гумпомощь, призвал защищать культурное и религиозное наследие Карабаха

Макрон заявил Алиеву и Пашиняну о готовности Франции оказать гумпомощь, призвал защищать культурное и религиозное наследие Карабаха

13:48 17.11.2020
Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021г

Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021г

20:11 16.11.2020
Во Франции не возобновят религиозные службы до 1 декабря, несмотря на требования верующих – ТВ

Во Франции не возобновят религиозные службы до 1 декабря, несмотря на требования верующих – ТВ

17:48 14.11.2020
Госсекретарь США в ходе визита во Францию обсудил глобальные проблемы, включая терроризм и COVID-19

Госсекретарь США в ходе визита во Францию обсудил глобальные проблемы, включая терроризм и COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ЦИК поступила информация от Черновицкой ТИК об угрозе проведения голосования во время второго тура выборов мэра 29 ноября

Спасатели погасили большой пожар на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове

Задержанный в Индонезии по запросу РФ украинский блогер Орешников возвращается в Украину - Кулеба

В Киеве новый рекорд суточного прироста COVID-19: 1 739 человек - Кличко

В центре Днепра возле ресторана произошла стрельба, пострадали четыре человека - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

CБУ в Тернопольской области пресекла попытку поставки контрафактных запчастей к вертолетной технике украинских авиакомпаний

В ЦИК поступила информация от Черновицкой ТИК об угрозе проведения голосования во время второго тура выборов мэра 29 ноября

Четыре человека стали жертвами подрыва на мине в Физулинском районе Азербайджана

Переговоры о соглашении между Британией и ЕС возобновились в Лондоне

Пожар на территории харьковского ТЦ "Барабашово" расследуется как поджог

Спасатели погасили большой пожар на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове

На границе с РФ задержан гражданин Германии, которого разыскивал Интерпол – Госпогранслужба Украины

В Украине появился День работника системы финансового мониторинга

Задержанный в Индонезии по запросу РФ украинский блогер Орешников возвращается в Украину - Кулеба

В Киеве новый рекорд суточного прироста COVID-19: 1 739 человек - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА