Суд во Франции посадил в тюрьму на полтора года мужчину за угрозу убить преподавателя

Во Франции к полутора годам тюрьмы приговорен 19-летний молодой человек, который угрожал расправиться с преподавателем лицея, "как с Самюэлем Пати" - учителем, которого убил и обезглавил исламский террорист.

Газета "Фигаро" сообщила в субботу со ссылкой на прокуратуру Ниццы, что мужчина, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, распространил угрозу в социальных сетях. В суде 27 ноября молодой человек пытался оправдаться тем, что это была шутка, предназначенная для его подруги.

Он увидел в социальных сетях информацию о том, что 30-летний преподаватель потребовал объяснений от учеников, которых заподозрил в жульничестве на экзамене. После этого мужчина разыскал частный аккаунт преподавателя в другой сети и разместил там угрозу убить его подобно тому, как умер учитель Самюэль Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин после того, как на уроке показывал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.

Адвокат преподавателя заявил в суде, что его клиент после получения угрозы пережил две очень тяжелые недели. Он был вынужден приостановить работу и удалить своё имя из почтового ящика, пока полиция идентифицировала злоумышленника.

По закону подсудимому грозило до семи лет тюрьмы за публичное оправдание террористических актов и угрозу смерти с использованием электронных средств.