CБУ в Тернопольской области пресекла попытку поставки контрафактных запчастей к вертолетной технике украинских авиакомпаний

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ в Украине, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали махинации должностные лица одного из государственных авиационных предприятий в Тернопольской области. Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах МИ-2", - сказано в сообщении.

Так, чиновники фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование. Учитывая, что некоторые элементы оборудования находились в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работах.

"Сотрудники СБ Украины установили, что похищенные авиазапчасти должны были поставлять для нужд отечественных авиакомпаний-эксплуатантов, использующих вертолетную технику при проведении агрохимических работ по всей Украине", - добавили в ведомстве.

Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество госпредприятия на почти 5 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в производственных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Во время следственных действий изъято незаконно отчужденное с госпредприятия авиационное имущество с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ оборудования, а также документы финансово-хозяйственной отчетности.

Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/cbu-prypynyla-sprobu-postachannia-kontrafaktnykh-zapchastyn-do-vertolitnoi-tekhniky-ukrainskykh-aviakompanii?fbclid=IwAR3Z1qGhzMaYlkN1TEIjuqBQrUJ5E_TaKcU9gv4rolCZDJgXlC2qOYb0dfw