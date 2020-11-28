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16:29 28.11.2020

В ЦИК поступила информация от Черновицкой ТИК об угрозе проведения голосования во время второго тура выборов мэра 29 ноября

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В ЦИК поступила информация от Черновицкой ТИК об угрозе проведения голосования во время второго тура выборов мэра 29 ноября

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступила информация от Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) об угрозе надлежащей организации и проведения голосования во время второго тура выборов мэра Черновцов 29 ноября.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, в Черновицкую городскую территориальную избирательную комиссию поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий, включенных в состав комиссий от этих организаций:

- Черновицкая областная партийная организация ВО "Батькивщина" - 216 членов УИК;

- Черновицкая территориальная организация политической партии "Европейская солидарность" - 128 членов УИК;

- Черновицкая областная организация политической партии "Наш край" - 85 членов УИК;

- Черновицкая областная организация политической партии "Ридне мисто" - 15 членов УИК.

При этом в сообщении отмечается, что к представлениям не предоставлены заявления лиц о сложении полномочий членов УИК.

"Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы. В частности, при определенных обстоятельствах могут возникнуть проблемы с полномочностью заседаний участковых избирательных комиссий - в связи с отсутствием минимального количества членов комиссии, необходимого для проведения заседания; с достаточностью голосов для принятия решений комиссий, надлежащей организацией работы комиссий во время голосования и подсчета голосов избирателей", - сказано в сообщении.

Так, в ЦИК отмечают, что местные организации партий не наделены полномочиями отозвать кандидатуры, поданные ими в состав избирательных комиссий (обращение от организаций партий возможны только на основании личного заявления члена комиссии о сложении полномочий или путем внесения представления о замене члена).

Также полномочия членов УИК прекращаются только с момента принятия соответствующего решения ТИК об изменениях в составе УИК, до принятия такого решения члены участковой избирательной комиссии обязаны выполнять свои обязанности;

Кроме того, в ЦИК добавили, что неявка на заседание избирательной комиссии в день голосования является одноразовым грубым нарушением законодательства о местных выборах и основанием для досрочного прекращения полномочий члена УИК. Более того, Уголовным кодексом Украины установлена уголовная ответственность, в частности за уклонение членов избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей в работе комиссии без уважительных причин.

Комиссия отмечает, что ТИК обязана установить итоги голосования независимо от количества избирательных участков в соответствующем округе, на которых голосование не было организовано и проведено в день голосования в соответствии с требованиями Кодекса.

"Центральная избирательная комиссии со своей стороны принимает меры по обеспечению надлежащей организации повторного голосования в г.Черновцы и призывает соответствующие местные организации партий, членов избирательных комиссий и других субъектов избирательного процесса максимально ответственно и осознанно отнестись к своей роли в обеспечении избирательного процесса", - подытожили в ЦИК.

Как сообщалось, второй тур выборов мэра Черновцов назначен на 29 ноября. Во второй тур прошли директор ООО "РОМА", выдвиженец партии "Единая альтернатива" Роман Кличук, набравший 27,29% голосов избирателей, и лидер партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин (21,33%).

Теги: #цик #черновицкая_область #выборы
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