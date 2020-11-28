Четыре человека стали жертвами подрыва на мине в Физулинском районе Азербайджана

Четыре человека погибли после подрыва на противотанковой мине в Физулинском районе Азербайджана, сообщила Генпрокуратура республики.

Ранее прокуратура проинформировала о пяти погибших.

"28 ноября в районе 15:20 четверо гражданских лиц, находясь в машине, подорвались, по первичным данным, на противотанковой мине на территории села Ашагы Сейидахмедли Физулинского района", - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры прибыли на место происшествия, осмотрели тела погибших, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

"После установления личностей погибших прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской республики, поручив расследование Генпрокуратуре", - говорится в сообщении.