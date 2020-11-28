Переговоры о соглашении между Британией и ЕС возобновились в Лондоне
Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье в субботу возобновил переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Фростом в Лондоне, передают западные СМИ.
Переговоры проходят в очном формате.
Накануне Барнье заявил, что возвращается на переговоры в Лондон. Перед этим он заявил, что между сторонами "сохраняются те же значительные разногласия".
При этом британский переговорщик Фрост заявил, что "Британия и ЕС еще могут заключить соглашение, если будет учтена позиция Лондона".
В онлайн-формате переговоры Британии и ЕС возобновились в начале этой недели.
На прошлой неделе переговоры между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли приостановили из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.
Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit. При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.
В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.