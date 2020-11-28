Пожар на территории харьковского ТЦ "Барабашово" расследуется как поджог

Полиция начала расследование пожара, который начался в ночь на субботу на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в 2:39 охранники ТЦ "Барабашово" сообщили на номер 101, что горят торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная. На тот момент огонь успел охватить около 2 десятков павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было.

К тушению пожара были привлечены 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения, 2 автоцистерны учебного подразделения Национального университета гражданской защиты Украины и цистерна добровольного противопожарного формирования ТЦ "Барабашово". Всего было задействовано около 100 человек личного состава.

Благодаря действиям пожарных, от огня удалось спасти около 85 павильонов, находящихся на площадке. Но огонь успел уничтожить 21 павильон.

Пожар был локализован в 4:17, полностью ликвидирован - в 12.50.

Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.