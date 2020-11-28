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14:21 28.11.2020

Спасатели погасили большой пожар на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове

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Спасатели погасили большой пожар на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове

Пожар на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове, начавшийся в ночь на субботу, полностью потушен.

"В 12:50 пожарные окончательно ликвидировали отдельные очаги горения", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Как сообщалось, в 2:39 охранники ТЦ "Барабашово" сообщили на номер 101, что горят торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная. На тот момент огонь успел охватить около 2 десятков павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было.

К тушению пожара были привлечены 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения, 2 автоцистерны учебного подразделения Национального университета гражданской защиты Украины и цистерна добровольного противопожарного формирования ТЦ "Барабашово". Всего было задействовано около 100 человек личного состава.

Благодаря действиям пожарных, от огня удалось спасти около 85 павильонов, находящихся на площадке. Но огонь успел уничтожить 21 павильон.

Локализация пожара произошла в 4:17.

Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

 

Теги: #барабашово #гсчс #пожар #харьков
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