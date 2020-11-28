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14:05 28.11.2020

На границе с РФ задержан гражданин Германии, которого разыскивал Интерпол – Госпогранслужба Украины

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На границе с РФ задержан гражданин Германии, которого разыскивал Интерпол – Госпогранслужба Украины

Пограничники Сумского отряда в пункте пропуска "Бачевск" задержали гражданина Германии, которого разыскивал Интерпол, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"43-летнего мужчину задержали вчера пограничники Сумского отряда в пункте пропуска "Бачевск", когда тот направлялся в Россию на автомобиле марки "Renault", - сказано в сообщении.

Так, во время проверки документов гражданина Германии правоохранители установили, что он находится в международном розыске. Иностранца сразу задержали, и об этом сообщили Укрбюро Интерпола в г.Киев.

После сотрудники Интерпола подтвердили, что задержанный действительно находится в розыске в Германии: он подозревается в отмывании денег и банковском мошенничестве.

"Немец прибыл в Украину в конце прошлого года, а в розыск его объявили более полугода назад. Все это время он находился в Украине и, вероятно, в дальнейшем местом своего укрытия решил выбрать территорию РФ", - говорится в сообщении.

Сейчас гражданин Германии передан представителям Нацполиции Украины, которые займутся его экстрадицией в Германию для привлечения к уголовной ответственности.

Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Gromadyanin-Nimechchini-yakogo-rozshukuvav-Interpol-potrapiv-do-ruk-prikordonnikiv-na-kordoni-z-RF/

Теги: #госпогранслужба #интерпол
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