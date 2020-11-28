В Украине появился День работника системы финансового мониторинга

Президент Украины Владимир Зеленский свои указом установил в стране 28 ноября День работника системы финансового мониторинга.

Соответствующий №523/2020 от 28 ноября опубликован сайте главы государства.

"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждении статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, которое отмечать ежегодно 28 ноября", - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://www.president.gov.ua/documents/5232020-35749