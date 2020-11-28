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13:23 28.11.2020

Задержанный в Индонезии по запросу РФ украинский блогер Орешников возвращается в Украину - Кулеба

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Задержанный в Индонезии по запросу РФ украинский блогер Орешников возвращается в Украину - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский блогер Михаила Орешников, который был задержан в Индонезии по экстрадиционному запросу России, сейчас летит в Киев.

"Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита украинского государства", - написал Кулеба на своей странице в Twitter в субботу утром.

Как сообщалось, ранее агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины сообщили, что согласно информации посольства Украины в Индонезии, 6 ноября 2020 года в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г. Джакарта) по запросу национального центрального бюро Интерпола МВД РФ был задержан Михаил Орешников. Против Орешникова в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений.

По информации МИД, Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации. Задержанный находился в Главном управлении полиции г.Джакарта в ожидании подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

 

Теги: #блогер #рф #задержание #мид
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