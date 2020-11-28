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12:52 28.11.2020

В центре Днепра возле ресторана произошла стрельба, пострадали четыре человека - полиция

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В центре Днепра возле ресторана произошла стрельба, пострадали четыре человека - полиция

Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы возле ресторана в центре г.Днепр, в результате чего пострадали четыре человека.

"Конфликтная ситуация возле кафе на ул. Короленко возникла 28 ноября около 5 утра. Как выяснили полицейские, указанное заведение, несмотря на карантин, работало ночью по предварительной договоренности с администрацией. Пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь. Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу", - сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Отмечается, что также еще три посетителя кафе получили ножевые ранения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в кафе проводится обыск.

С места преступления изъяты гильзы от травматического оружия. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к хулиганским действиям.

 

Теги: #стрельба #днепр #полиция
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