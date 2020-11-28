В Киеве новый рекорд суточного прироста COVID-19: 1 739 человек - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве выявили еще 1739 больных коронавирусной болезнью COVID-19, 15 жителей столицы скончались, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Друзья! Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1 739 больных коронавирусом. Умерли 15 человек", - написал Кличко на странице в Facebook.

Он отметил, что заболели 924 женщины, 683 мужчины, 60 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 9 месяцев до 17 лет. Также заболели 79 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 112 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 22 663 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 349, в Святошинском – 234, в Соломенском районе - 207 случаев", - добавил мэр.

Всего коронавирус унес жизни 1 268 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 67 278.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксирован новый антирекорд в 16 294 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 897 человек, умерли 184 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.