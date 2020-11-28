Спасатели локализовали пожар на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове - ГСЧС

Спасатели тушат пожар на территории ТЦ «Барабашово» в Харькове, пострадавших нет, сообщает ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение, о том, что горят торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная, поступило на номер 101 в 2:39 ночь на субботу.

"Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около 2 десятков павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было. Охранники немедленно позвонили на номер 101 и в добровольное противопожарное формирование торгового центра", - говорится в сообщении.

На момент прибытия 4 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах огонь охватил 1000 кв.м. Руководитель тушения пожара повысил уровень сложности пожара до 3-го, а прибывший на место происшествия штаб пожаротушения, который принял руководство на себя, - до 4-го.

Всего в тушении пожара принимают участие 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения. Кроме того, работают 2 автоцистерны учебного подразделения Национального университета гражданской защиты Украины и цистерна добровольного противопожарного формирования ТЦ "Барабашово". Всего задействовано около 100 человек личного состава.

Спасатели развернули рукавные линии и подали в очаг пожара 12 пожарных стволов. Также была организована защита соседних павильонов. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Благодаря действиям пожарных удалось спасти от огня около 85 павильонов, находящихся на площадке. Но пожаром было уничтожено 25 павильонов.

В 4:17 пожар был локализован. Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС.

Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Источник: https://kh.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/15318.html