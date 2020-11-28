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10:34 28.11.2020

Разведслужбы США считают, что за убийством иранского ученого стоит израильская разведка - СМИ

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В американских разведслужбах полагают, что за убийством иранского ученого Мохсена Фахризаде стоит израильская разведка, пишет в субботу газета The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.

"Один американский чиновник, а также двое других сотрудников разведывательных служб утверждают, что Израиль стоит за нападением на ученого. Неясно, какой объем информации мог быть доступен Соединенным Штатам относительно операции заранее, но две страны являются ближайшими союзниками и давно ведут обмен разведданными относительно Ирана", - пишет газета.

Она отмечает, что Белый дом и ЦРУ отказались комментировать эту информацию и зданию.

Также газета пишет, что Фахризаде "долгое время был целью израильского Моссада".

По ее данным, "израильские официальные лица, которых позже поддержали сотрудники американской разведки, изучавшие архив, заявили, что ученый сохранил элементы программы (ядерного оружия - ИФ) даже после того, как якобы от нее отказались".

Речь идет о засекреченном иранском проекте "Амад" 2000-2003 года, целью которого являлась разработка и испытание ядерной боеголовки для баллистической ракеты. В Израиле считают, что именно этот ученый возглавлял проект и руководил исследованиями в его рамках. Газета цитирует заявление премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявлял в 2018 году, что работа над проектом продолжает вестись организацией под названием SPND при Минобороны Ирана. SPND возглавлял Фахризаде.

"Вы не удивитесь, узнав, что SPND возглавляет тот же человек, который руководил проектом "Амад", доктор Фахризаде. И также неслучайно, что многие ключевые сотрудники SPND работали под руководством Фахризаде над проектом "Амад", - приводит газета слова Нетаньяху, которые он произнес во время выступления в 2018 году, посвященном иранским разработкам.

Теги: #разведка #ядерное_оружие #сша #ученый #убийство #иран #израиль
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