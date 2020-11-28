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08:22 28.11.2020

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 фиксируется в Украине третий день подряд

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Антирекорд по суточному приросту COVID-19 фиксируется в Украине третий день подряд

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксирован новый антирекорд в 16 294 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 897 человек, умерли 184 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 639 человек; летальных случаев - 184; выздоровело – 8 897 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Накануне, 27 ноября в Украине был зафиксирован предыдущий рекорд в 16 218 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19; 26 ноября сообщалось о 15 331 новом случае инфицирования; 25 ноября медики зафиксировали 13 882 больных, 24 ноября сообщалось о 12 287 новых случаях инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 709 701 человек, 12 903 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 335 135 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Сейчас в Украине COVID-19, по данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), болеют 362 473 человека, что на 7 213 больше, чем днем ранее.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 16 992, информирует СНБО.

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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