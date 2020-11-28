Число заражений COVID-19 в мире превысило 61,5 млн, жертв вируса - более 1,44 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 субботы 61 млн 592 тыс. 95 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 662 тыс. человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро субботы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 441 тыс. 936 против 1 млн 431 тыс. 513 на утро пятницы, выздоровели более 39,4 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 13 млн 88 тыс. 823 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 205 тыс. 568) и 264 тыс. 844 летальных исхода (рост - 1 тыс. 427), излечились более 4,87 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 41 тыс. 322 человека. Всего зафиксировано 9 млн 351 тыс. 110 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 485 до 136 тыс. 200, поправились более 8,75 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 238 тыс. 350 заболевших, что на 34 тыс. 130 человек больше, чем сутками ранее, умерли 171 тыс. 974 больных (рост - 514), вылечились более 5,58 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 185,9. В США на 1 млн жителей скончался 817 человек, Индии - 98, Бразилии - 807.