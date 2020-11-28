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06:21 28.11.2020

На Буковине зафиксировали 273 случая инфицирования COVID-19 в сутки – глава ОГА

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На Буковине зафиксировали 273 случая инфицирования COVID-19 в сутки – глава ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 273 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 219 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 33 291 случай болезни. За последние сутки 219 человек выздоровели, 15 032 - с начала пандемии.

За все время эпидемии в регионе умерло 628 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1128 образца.

Источник: https: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина
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