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05:22 28.11.2020

Санкции против российских и китайских компаний введены за поддержку ракетной программы Ирана – Помпео

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Санкции против российских и китайских компаний введены за поддержку ракетной программы Ирана – Помпео

США ввели санкции против двух российских и двух китайских компаний за поддержу ракетной программы Ирана, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Санкции против Nilco Group и акционерного общества Elecon в России, а также китайских компаний Chengdu Best New Materials Co., Ltd. и Zibo Elim Trade Co., Ltd "были введены в соответствии с Законом о нераспространении ядерного оружия (INKSNA) в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии", подчеркивается в заявлении.

Введенные 25 ноября санкции предусматривают ограничения на государственные закупки, государственную помощь США и экспорт, и будут действовать в течение двух лет.

"Введение санкций против этих иностранных субъектов согласуется с нашими усилиями по использованию всех имеющихся мер для предотвращения развития Ираном своего ракетного потенциала", - подчеркнул госсекретарь.

Теги: #сша #нация #россия #китай
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