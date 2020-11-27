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22:27 27.11.2020

Минздрав планирует на следующей неделе сообщить об эффекте от "карантина выходного дня"

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Минздрав планирует на следующей неделе сообщить об эффекте от "карантина выходного дня"

Министерство здравоохранения планирует на следующей неделе сообщить об эффекте, которого удалось достичь путем введения "карантина выходного дня", сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканал "Интер" в пятницу.

"Касательно эффекта, мы на следующей неделе скажем, удалось ли достичь эффекта, которого мы хотим. Но уже мы так видим и понимаем, что мы, во-первых, с одной стороны, сбили недельную динамику заболеваемости, которая была", – отметил Степанов.

Теги: #карантин #украина #минздрав
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