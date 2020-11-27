На следующей неделе локдаун точно введен не будет – Степанов

Введения полного локдауна в Украине точно не состоится с 30 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканал "Интер" в пятницу.

"На следующей неделе точно никто не буде его вводить. Мы рассматриваем разные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем советующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", – отметил Степанов.

Вместе с тем он подчеркнул, что заполняемость койко-мест в больницах на сегодняшний день составляет немного меньше 50%. По словам министра здравоохранения ситуация, связанная с борьбой с коронавирусной болезнью, в стране достаточно напряженная, как и на протяжение всех восьми месяцев эпидемии, но в то же время она не является критичной.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина-24" в четверг выразил убеждение в необходимости введения полного локдауна и отметил, что этот вопрос будет решаться Кабмином в ближайшие дни.