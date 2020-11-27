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22:06 27.11.2020

Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой – Зеленский

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Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой – Зеленский

Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В начале заседания президент напомнил о решении КСУ, которое привело к конституционному кризису.

"Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решения окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции сегодня остается на паузе", - сказал Зеленский.

Глава украинского государства призвал Верховную Раду как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений.

 "Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно строгой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону", - подчеркнул он.

Следующим шагом в преодолении конституционного кризиса, по словам Зеленского, должно стать восстановление норм Закона "О предотвращении коррупции". Этот документ должен обеспечить полное восстановление проверок деклараций, в том числе деклараций судей, а соответствующие полномочия должны остаться за Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК).

"Обязательно, чтобы эти различия никому не предоставляли возможности для злоупотребления или затягивания привлечения к ответственности", - подытожил Зеленский.

 

Теги: #декларирование #зеленский #ответственность #украина
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