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21:42 27.11.2020

В ВОЗ призвали страны наращивать тестирование на COVID-19 и не терять бдительность при снижении заболеваемости

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В ВОЗ призвали страны наращивать тестирование на COVID-19 и не терять бдительность при снижении заболеваемости

Страны, где отмечается снижение заболеваемости коронавирусом COVID-19, тем не менее, не должны расслабляться, заявила в пятницу руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на COVID-19 Мария ван Керхове.

"Даже если количество случаев (коронавируса - ИФ) идет вниз, всем странам надо оставаться бдительными... хорошо видеть, как срабатывают контрмеры, и передача вируса уменьшается, но не время ослаблять нажим", - сказала она на брифинге.

При этом она призвала все страны наращивать масштабы тестирований на COVID-19 в рамках подготовки к возможным будущим вспышкам болезни. Она отметила, что в ВОЗ не хотели бы видеть ситуацию, когда страны вынуждены переходить от локдауна к локдауну.

"В наших силах удерживать передачу вируса на низком уровне, и мы видели, как десятки стран продемонстрировали нам, что (эпидемию - ИФ) можно взять под контроль и держать под контролем", - добавила она.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в мире за время пандемии выявили более 61,63 млн случаев COVID-19, свыше 1,44 млн инфицированных умерли. Выздоровели более 42,62 млн человек.

Однако в ВОЗ предупреждали, что потенциальные вакцины от коронавируса, которые могут получить одобрение надзорных органов США в середине декабря, уже не смогут смягчить нынешнюю волну коронавируса, с которой сталкиваются разные страны, отмечает издание The Hill.

Теги: #коронавирус #воз #мир #предостережение
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