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21:07 27.11.2020

Порошенко: мы получили первые 12 кислородных концентраторов

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Порошенко: мы получили первые 12 кислородных концентраторов

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил о получении первых 12 кислородных концентраторов.

"Вы помните, что сразу по завершению выборов в начале ноября я обещал, что мы сделаем все возможное, для того, чтобы как можно быстрее привести их в Украину. Нам на это хватило 3 недели, власти не хватило 9 месяцев. Но благотворители, как всегда, приходят на помощь", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, первые 4 кислородных концентратора поедут в Ровенской области, и к этому присоединилась семья Луценко. Остальные поедут в Киевскую, Тернопольскую, Львовскую области, "и так мы будем еженедельно отправлять аппараты в регионы Украины".

"И до конца года планируем получить еще более 40 кислородных концентраторов - каждый на две кровати", - написал Порошенко.

Теги: #кислородный_концентратор #порошенко
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