События

20:10 27.11.2020

Tesla отзывает более 10 тыс. автомобилей Model X и Model Y из-за двух видов дефектов

2 мин читать
Tesla отзывает более 10 тыс. автомобилей Model X и Model Y из-за двух видов дефектов

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. (SPB: TSLA) отзывает более 10 тыс. автомобилей Model X и Model Y, в частности, из-за выявленных дефектов крепления фрагментов крыши.

В пятницу Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) КНР сообщило, что компания отзывает 870 автомобилей Model X в Китае, выпущенных в период с 16 марта по 31 июля 2016 года, из-за угрозы отрыва наружной секции крыши, расположенной между подъемными задними дверями.

Отлетающие при движении куски крыши могут представлять собой опасность для других участников движения, особенно для мотоциклистов, отмечают в SAMR.

Ранее на этой неделе Tesla объявила об отзыве 9,136 тыс. машин Model X, выпущенных в период с сентября 2015 по июль 2016 года, из-за аналогичной проблемы.

Кроме того, автопроизводитель сообщил, что отзовет 401 автомобиль Model Y, выпущенный в 2020 году из-за другой проблемы. В этом случае речь идет о том, что в результате сборки машин были недостаточно затянуты болты в механизме рулевого управления. Такой дефект может повлечь за собой отказ рулевого управления и, соответственно, аварию, отмечают в Национальном управлении по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США.

Tesla бесплатно устранит дефекты в отзываемых автомобилях и рекомендует водителям быть более внимательными, пока проблема не будет решена.

Акции Tesla прибавляют в цене 1,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость взлетела 586%, что позволило основателю и главе Tesla Илону Маску выйти на второе место в ежегодном рейтинге самых состоятельных людей мира.

Теги: #tesla #отзыв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 24.11.2020
GM отзывает 5,9 млн автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности

GM отзывает 5,9 млн автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности

19:06 26.10.2020
Tesla начинает поставки в Европу электромобилей китайской сборки

Tesla начинает поставки в Европу электромобилей китайской сборки

09:59 26.10.2020
Tesla отзывает порядка 30 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с подвеской

Tesla отзывает порядка 30 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с подвеской

11:54 25.10.2020
Посол Франции отозван из Турции после высказываний Эрдогана о Макроне

Посол Франции отозван из Турции после высказываний Эрдогана о Макроне

19:43 12.10.2020
Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси

Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси

12:10 07.10.2020
Tesla ведет переговоры с BHP о поставках никеля - СМИ

Tesla ведет переговоры с BHP о поставках никеля - СМИ

09:11 25.09.2020
Обвиняемый в кибератаке на американский завод Tesla россиянин не признал вину

Обвиняемый в кибератаке на американский завод Tesla россиянин не признал вину

09:39 27.08.2020
Капитализация Tesla превысила $400 млрд, увеличившись вдвое за 2 месяца

Капитализация Tesla превысила $400 млрд, увеличившись вдвое за 2 месяца

17:29 24.07.2020
Tesla обвиняет производителя электромобилей Rivian в краже коммерческой тайны

Tesla обвиняет производителя электромобилей Rivian в краже коммерческой тайны

17:03 23.07.2020
Илон Маск призвал производителей никеля выпускать больше металла, обещая крупный контракт

Илон Маск призвал производителей никеля выпускать больше металла, обещая крупный контракт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил Гриневецкого главой Одесской ОГА - указ

ПРООН поддерживает идею создания свободной экономической зоны на Донбассе и восстановление связей с населением неподконтрольных территорий

Законным собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является Ощадбанк – Верховный суд

Из-за пандемии более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса - ПРООН

СБУ должна работать превентивно и сосредоточиться на защите нацбезопасности – глава профильного комитета Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК назначила промежуточные выборы нардепа в 87 округе на 28 марта 2021г

Еврокомиссия подтверждает приверженность связи финансирования из бюджета ЕС с уважением верховенства права

Байден займет Белый дом, если докажет честность своей победы на выборах - Трамп

Зеленский назначил Гриневецкого главой Одесской ОГА - указ

Инвесторы столичных недостроев банка "Аркада" намерены провести митинг с перекрытием ул.Крещатик

Зеленский назначил главой Харьковской ОГА Айну Тимчук

В процесс политико-правового урегулирования ситуации с крупной приватизацией придется вмешиваться Президенту, - Холодов

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Полицейские ЧАЭС задержали рыбаков, ловивших рыбу в Припяти близ Чернобыля, открыто уголовное производство

Отчуждение рейдерами имущества на 200 млн грн предотвратила СБУ в Запорожье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА