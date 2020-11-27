Tesla отзывает более 10 тыс. автомобилей Model X и Model Y из-за двух видов дефектов

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. (SPB: TSLA) отзывает более 10 тыс. автомобилей Model X и Model Y, в частности, из-за выявленных дефектов крепления фрагментов крыши.

В пятницу Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) КНР сообщило, что компания отзывает 870 автомобилей Model X в Китае, выпущенных в период с 16 марта по 31 июля 2016 года, из-за угрозы отрыва наружной секции крыши, расположенной между подъемными задними дверями.

Отлетающие при движении куски крыши могут представлять собой опасность для других участников движения, особенно для мотоциклистов, отмечают в SAMR.

Ранее на этой неделе Tesla объявила об отзыве 9,136 тыс. машин Model X, выпущенных в период с сентября 2015 по июль 2016 года, из-за аналогичной проблемы.

Кроме того, автопроизводитель сообщил, что отзовет 401 автомобиль Model Y, выпущенный в 2020 году из-за другой проблемы. В этом случае речь идет о том, что в результате сборки машин были недостаточно затянуты болты в механизме рулевого управления. Такой дефект может повлечь за собой отказ рулевого управления и, соответственно, аварию, отмечают в Национальном управлении по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США.

Tesla бесплатно устранит дефекты в отзываемых автомобилях и рекомендует водителям быть более внимательными, пока проблема не будет решена.

Акции Tesla прибавляют в цене 1,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость взлетела 586%, что позволило основателю и главе Tesla Илону Маску выйти на второе место в ежегодном рейтинге самых состоятельных людей мира.