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19:57 27.11.2020

ЦИК назначила промежуточные выборы нардепа в 87 округе на 28 марта 2021г

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ЦИК назначила промежуточные выборы нардепа в 87 округе на 28 марта 2021г

В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Зиновия Андрийовича (фракция "Слуга народа"), избранного в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская обл.), по личному заявлению.

"Поэтому Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года", - сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу вечером.

При этом ЦИК приняла к сведению, что избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021г.

Теги: #нардеп #промежуточные_выборы #цик
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