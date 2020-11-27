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19:07 27.11.2020

Байден займет Белый дом, если докажет честность своей победы на выборах - Трамп

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Байден займет Белый дом, если докажет честность своей победы на выборах - Трамп

Кандидат в президенты США Джо Байден сможет занять пост президента США только при условии, если докажет подлинность полученных им голосов избирателей на выборах, заявил президент США Дональд Трамп.

"Байден может войти в Белый дом в качестве президента только в случае, если сможет доказать, что его абсурдные 80 млн голосов не были получены мошенническим или незаконным путем", - написал Трамп в своем твиттере.

По его словам, "в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки произошло массовое мошенничество с голосами избирателей".

"У него (Байдена - ИФ) большие неразрешимые проблемы", - заявил Трамп.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него.

"Конечно, я уступлю, и вы это знаете", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Трамп добавил, что в случае, если коллегия выборщиков подтвердит победу Байдена, "они совершат ошибку", но, тем не менее, он откажется от власти и покинет Белый дом.

"Но, думаю, многое произойдет до 20 января (дата инаугурации нового президента - ИФ)", - добавил он.

Трамп в очередной раз заявил, что в ходе выборов президента США имели место многочисленные мошенничества, но не привел доказательств.

Согласно данным телеканала Fox News, демократ Байден получил 80 074 945 голосов избирателей, а Трамп заручился поддержкой 73 909 083 американцев.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах

Члены коллегий выборщиков в каждом штате должны проголосовать 14 декабря.

Теги: #сша #трамп #условие #байден
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