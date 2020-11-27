Зеленский назначил Гриневецкого главой Одесской ОГА - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ №520/2020 президент подписал 27 ноября.

"Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе президента, Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, поскольку она является родной для Сергея Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края", - сказано в сообщении.

Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужанка Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году - Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет "Механизация сельского хозяйства".

Был народным депутатом Украины VI и VII созывов, депутат Одесского областного совета с ноября 2020 года, был главой Одесской ОГА в 1998-2005 годах.

Как сообщалось, 4 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение Максима Куцого с должности главы Одесской ОГА.