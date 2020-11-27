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18:38 27.11.2020

Инвесторы столичных недостроев банка "Аркада" намерены провести митинг с перекрытием ул.Крещатик

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Инвесторы жилых комплексов (ЖК) "Патриотика". "Патриотика на озерах" и "Эврика" в Киеве намерены провести 30 ноября митинг с перекрытием ул.Крещатик, сообщило Объединение инвесторов банка "Аркада".

Согласно пресс-релизу, инвесторы требуют оглашения результатов аудита ХК "Киевгорстрой" в отношении жилых комплексов "Аркады", которые компания обещала обнародовать в ноябре.

Объединение также требует назначения нового застройщика, ответственного за достройку незавершенных объектов "Аркады", передачи ему участка 176 га и введения в эксплуатацию домов с высоким уровнем готовности. Кроме того, инвесторы требуют компенсировать из бюджета Киева 1,4 млрд грн на социальную инфраструктуру Фонду финансирования строительства.

Как сообщалось, ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" планирует завершить аудит жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка "Аркада" в ноябре 2020 года.

Ранее, 25 августа, Национальный банк Украины отнес АО "АКБ "Аркада" (Киев) к категории неплатежеспособных. По состоянию на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

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