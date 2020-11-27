События

18:37 27.11.2020

Зеленский назначил главой Харьковской ОГА Айну Тимчук

1 мин читать

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы государства, соответствующий указ №522/2020 Зеленский подписал 27 ноября.

Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Тимчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на посту. Президент выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития.

Айна Тимчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности "Управление трудовыми ресурсами", а в 2004 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление".

В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год - заместитель председателя Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014гг - заместитель Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем главы Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность главой Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил Гриневецкого главой Одесской ОГА - указ

ПРООН поддерживает идею создания свободной экономической зоны на Донбассе и восстановление связей с населением неподконтрольных территорий

Законным собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является Ощадбанк – Верховный суд

Из-за пандемии более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса - ПРООН

СБУ должна работать превентивно и сосредоточиться на защите нацбезопасности – глава профильного комитета Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил Гриневецкого главой Одесской ОГА - указ

Инвесторы столичных недостроев банка "Аркада" намерены провести митинг с перекрытием ул.Крещатик

В процесс политико-правового урегулирования ситуации с крупной приватизацией придется вмешиваться Президенту, - Холодов

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Полицейские ЧАЭС задержали рыбаков, ловивших рыбу в Припяти близ Чернобыля, открыто уголовное производство

Отчуждение рейдерами имущества на 200 млн грн предотвратила СБУ в Запорожье

Эксперты передали в НАТО доклад, разработанный по просьбе генсека Столтенберга в рамках процесса "НАТО 2030"

Госпродпотребслужба усилит мониторинг возможной заболеваемости коронавирусом норок в Украине

В Киевском облсовете сформировалась коалиция "Слуг народа" и ОПЗЖ – нардеп Сюмар

Кличко: в случае введения локдауна общественный транспорт должен продолжать работать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА