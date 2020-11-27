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18:34 27.11.2020

В процесс политико-правового урегулирования ситуации с крупной приватизацией придется вмешиваться Президенту, - Холодов

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе ОП Андрею Ермаку и «политическому руководству страны» нужно вмешаться в урегулировании ситуации с крупной приватизацией, которая заблокирована судами и политическими конфликтами.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, замглавы комитета по вопросам финансовой и налоговой политики Андрей Холодов (СН).

«Год назад через СЕТАМ были незаконно проданы 5 цехов завода Большевик. Это была рейдерская схема, за цеха заплатили 23 миллиона гривен – буквально копейки. Цель -  заблокировать таким способом целостную продажу и обесценить актив. И эта цель была достигнута. 25 ноября 2020 года в Апелляционном суде слушалось дело о возврате незаконно проданных через СЕТАМ цехов. Еще 2 смежных дела уже дошли до Верховного суда (Кассационный административный суд – дело 580/3147/19 и Кассационный хозсуд - 910/14680/19). Апелляционный суд приостановил производство до принятия решения кассационными инстанциями.  Это значит, что приватизацияя завода Большевик откладывается на неопределенный срок. И планировать поступления от его приватизации в бюджете-2021 не стоит», - написал Холодов в своем телеграм-канале.

Холодов считает, что история «Большевика» показательна для всей истории приватизации в Украине и является типичной.

«Цена участка земли под «Большевиком» – от 1 млрд грн. Последние 20 лет там все воровали как хотели, а мы теперь оказались в юридическом коллапсе, когда и воля продать госимущество вроде бы есть, но все уже заблокировано в судах и каких-то политических раскладах. Смотрите, что происходит с имуществом Федерации профсоюзов. Что уже произошло с 26 га земли завода «Арсенал». С «Президент-Отелем», который не просто сдан в аренду за копейки, а арендатор еще и должен более 15 миллионов гривен  и блокирует приватизацию несколько лет», - написал Холодов.

Замглавы налогового комитета считает, что «в процесс политико-правового урегулирования ситуации с крупной приватизацией придется вмешиваться Президенту, главе офиса и вообще политическому руководству страны. Максимум, что смог глава ФГИ Сенниченко за последний год – это рассадить каких-то людей с сомнительной репутацией по каким-то должностям и наврать через СМИ и великих победах. Все. Мы год уже потеряли – и потеряем еще, если не будут приняты стратегические политические решения».

Ранее нардеп Андрей Холодов сообщил о том, что глава Фонда госимущества фигурирует как минимум в 6 уголовных производствах и требовал его отставки.

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