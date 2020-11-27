Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала пятницы пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток, 27 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано пять фактов нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации и ее наемниками. Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Кроме того, в районе н.п.Опытное враг применил ручной противотанковый гранатомет, а неподалеку н.п.Шумы дважды провоцировал украинских защитников из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Такэе возле н.п.Водяное российские наемники открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.