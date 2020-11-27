Полицейские ЧАЭС задержали рыбаков, ловивших рыбу в Припяти близ Чернобыля, открыто уголовное производство

Сотрудники отдела полиции во время патрулирования зоны Чернобыльской АЭС совместно с экологами заметили рыбака в акватории р.Припять.

"Как выяснилось, 57-летний мужчина незаконно проник на территорию зоны отчуждения за пределами контрольно-пропускного пункта. Место для рыбалки мужчина выбрал вблизи города Чернобыль. При осмотре моторной лодки полицейские обнаружили запрещеные рыбацкие принадлежности, которые используются исключительно в холодный период, а также свежевыловленную рыбу", - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киевской области в пятницу.

Все это правоохранители изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту следователи отдела полиции зоны ЧАЭС открыли уголовное производство по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от ста до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

"Также, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения в отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы административного дела направлены в суд для принятия решения", - говорится в сообщении.

Источник:

https://kv.npu.gov.ua/news/Informacziya/policzejski-chaes-vidkrili-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-nezakonnogo-vilovu-ribi-u-zoni-vidchuzhennya/?fbclid=IwAR2rgLVZeM0vBXaZ3LEuX0dSUgN4WEAHcCmD5uuQS8w7EwwhP4Wv8W1SW_E