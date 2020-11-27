Эксперты передали в НАТО доклад, разработанный по просьбе генсека Столтенберга в рамках процесса "НАТО 2030"

Экспертная группа, созданная генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом для разработки рекомендаций о будущем альянса до 2030, передала ему свой доклад, сообщает штаб-квартира Организации Северо-Атлантического договора.

"Независимая группа, сопредседателями которой являются Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) и Весс Митчелл (Wess Mitchell), передала генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в среду, 25 ноября, доклад о том, как сделать НАТО еще более сильным Североатлантическим союзом. Отчет группы является одним из многих вкладов в инициативу генерального секретаря "НАТО 2030", - говорится в пресс-релизе.

В штаб-квартире также сообщили, что Столтенберг продолжит консультации с союзниками, парламентариями, гражданским обществом, частным сектором и молодежью. "На основе всех этих материалов генеральный секретарь представит свои рекомендации лидерам НАТО на встрече в следующем году. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят отчет в рамках более широкого обсуждения "НАТО 2030" на своей виртуальной встрече 1 декабря", - обнародовали дальнейший алгоритм действий генсека.

Кроме того, в альянсе отметили, что отчет группы экспертов будет доступен на веб-сайте НАТО после его представления союзникам.

Ранее, на пресс-конференции, которая состоялась 21 октября, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", генсек заверил, что его доклад о будущем альянса до 2030 будет учитывать интересы партнеров, включая Украину и Грузию. "Я также буду консультироваться с партнерами, включая Грузию и Украину", - сказал он.

Как сообщалось ранее, на саммите в Лондоне в декабре 2019 года лидеры альянса дали поручение генсеку провести процесс переосмысления организации с тем, чтобы сделать альянс сильнее политически и в военном отношении, так называемый процесс "НАТО-2030". С этой целью Столтенберг создал группу экспертов, которая должна подготовить свои рекомендации к декабрьской встрече министров иностранных дел.

В группу вошли: Грета Боссенмайер (Канада), Аня Далгаард-Нильсен (Дания), Юбер Ведрин (Франция), Томас де Мезьер (Германия), Марта Дассу (Италия), Херна Верхаген (Нидерланды), Анна Фотыга (Польша), Такан Илдем (Турция), Джон Бью (Великобритания) и Весс Митчелл (США).