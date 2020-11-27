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16:19 27.11.2020

Госпродпотребслужба усилит мониторинг возможной заболеваемости коронавирусом норок в Украине

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Госпродпотребслужба усилит мониторинг возможной заболеваемости коронавирусом норок в Украине

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в связи с информацией о выявлении SARS-CoV-2 у норок усилит контроль за ситуацией в стране, сообщила пресс-служба ведомства.

При этом уточняется, что в ближайшее время по поручению председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой состоится совещание с представителями профильных ассоциаций и бизнеса по вопросам усиления контроля, а также будет организован активный мониторинг возможной заболеваемости животных на фермах.

Согласно сообщению, по результатам мониторинга будут приниматься решения для минимизации рисков распространения заболевания.

"Также будет проработан вопрос организации процесса возможности проведения лабораторных исследований норок на SARS-CoV-2 на основе европейского опыта", - отмечается в сообщении.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что речь не идет о массовых убийствах животных и закрытии ферм.

Теги: #коронавирус #норка #госпродпотребслужба
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