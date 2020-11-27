В Киевском облсовете сформировалась коалиция "Слуг народа" и ОПЗЖ – нардеп Сюмар

В новоизбранном областном совете Киевской области фактически образовалась коалиция партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина", отмечает народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

По ее словам, партия власти совместно со своими политическими партнерами с нарушением регламента пытается взять под контроль облсовет и продавить на должность председателя совета своего кандидата, для чего пытаются провести голосование отдельными бюллетенями, хотя по регламенту бюллетень должен быть один с включенными в него кандидатурами, сообщается на сайте политсилы.

"Фактически коалиция, которая здесь существует – "Слуга народа", "Батькивщина", ОПЗЖ - не доверяют своим депутатам, потому выступили против первоначального бюллетеня, где было два кандидата. Из-за недоверия к собственным депутатам и имея такую задачу, очевидно, от Офиса президента провести своего кандидата от "Слуги народа" Склярова, это происходит под наблюдением и отдельными бюллетенями. За это была борьба. Как и за попытку вывести из зала человека, который по данным коллег-депутатов, болен Ковидом, но его привели как раз для этого голосования", - рассказала Сюмар.

"Очевидно, что есть сегодня такая задача от Офиса президента - взять под контроль Киевский областной совет, и их никак не беспокоит коалиция с "Оппозиционной платформой - За жизнь", - отмечает парламентарий.

Она напомнила, что еще перед местными выборами были заявления, что именно такие коалиции будет формировать "Слуга народа". "Сейчас в Киевском областном совете именно это и происходит - с многочисленными нарушениями регламента, переписыванием предварительного порядка голосования, который был определен в соответствии с регламентом", - отмечает Сюмар.