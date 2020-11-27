Украинцы поддерживают большинство карантинных ограничений, введенных правительством весной 2020г – опрос

Жители Украины поддерживают большую часть карантинных ограничений, введенных Кабинетом министров весной 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром прав человека ZMINA и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, которые были обнародованы 27 ноября 2020 года.

Отмечается, что больше всего поддерживают необходимость 14-дневной изоляции для лиц, которые прибывают из-за границы, а также запрет на культурные, развлекательные и спортивные массовые мероприятия с количеством участников более 10 чел. Меньше всего население поддерживает запрет на работу общественного и междугороднего транспорта.

Так, согласно обнародованным результатам общенационального опроса, 72% респондентов согласились с необходимостью 14-дневной изоляции для лиц, прибывших из-за границы или с неподконтрольных правительству Украины территорий. Запрет на проведение культурных, развлекательных и спортивных массовых мероприятий более 10 чел. поддержали 63%, на религиозные собрания в культовые сооружения – 60% респондентов. Кроме того, больше половины опрошенных согласились с необходимостью запрета на транспортное сообщение между странами, а 57% поддержали требование самоизоляции для людей старше 60 лет. Запрет на работу заведений общественного питания поддержали 56%.

В то же время 68% респондентов выступили против запрета на движение общественного транспорта в населенных пунктах (за – всего 27%). Против запрета на транспортное сообщение между населенными пунктами выступили также 68% опрошенных, за – 28%. Запрет на пребывание на улице без подтверждающих личность документов поддержали 32% респондентов, на посещение парков, скверов, зон отдыха, спортивных и детских площадок – 36% (против – 59% опрошенных).

Отмечается, что карантинные ограничения больше поддерживались молодежью от 18 до 29 лет, чем старшими респондентами, и женщинами, чем мужчинами.

Опрос проведен Киевским международным институтом социологии с 12 по 16 сентября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего собрана 2001 анкета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,5% - для показателей близких к 10%.

Исследование проведено Центром прав человека ZMINA и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива при поддержке проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании.