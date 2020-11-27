События

14:36 27.11.2020

Украинцы поддерживают большинство карантинных ограничений, введенных правительством весной 2020г – опрос

2 мин читать
Украинцы поддерживают большинство карантинных ограничений, введенных правительством весной 2020г – опрос

Жители Украины поддерживают большую часть карантинных ограничений, введенных Кабинетом министров весной 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром прав человека ZMINA и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, которые были обнародованы 27 ноября 2020 года.

Отмечается, что больше всего поддерживают необходимость 14-дневной изоляции для лиц, которые прибывают из-за границы, а также запрет на культурные, развлекательные и спортивные массовые мероприятия с количеством участников более 10 чел. Меньше всего население поддерживает запрет на работу общественного и междугороднего транспорта.

Так, согласно обнародованным результатам общенационального опроса, 72% респондентов согласились с необходимостью 14-дневной изоляции для лиц, прибывших из-за границы или с неподконтрольных правительству Украины территорий. Запрет на проведение культурных, развлекательных и спортивных массовых мероприятий более 10 чел. поддержали 63%, на религиозные собрания в культовые сооружения – 60% респондентов. Кроме того, больше половины опрошенных согласились с необходимостью запрета на транспортное сообщение между странами, а 57% поддержали требование самоизоляции для людей старше 60 лет. Запрет на работу заведений общественного питания поддержали 56%.

В то же время 68% респондентов выступили против запрета на движение общественного транспорта в населенных пунктах (за – всего 27%). Против запрета на транспортное сообщение между населенными пунктами выступили также 68% опрошенных, за – 28%. Запрет на пребывание на улице без подтверждающих личность документов поддержали 32% респондентов, на посещение парков, скверов, зон отдыха, спортивных и детских площадок – 36% (против – 59% опрошенных).

Отмечается, что карантинные ограничения больше поддерживались молодежью от 18 до 29 лет, чем старшими респондентами, и женщинами, чем мужчинами.

Опрос проведен Киевским международным институтом социологии с 12 по 16 сентября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего собрана 2001 анкета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,5% - для показателей близких к 10%.

Исследование проведено Центром прав человека ZMINA и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива при поддержке проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании.

 

Теги: #коронавирус #опрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:07 27.11.2020
Кличко: в случае введения локдауна общественный транспорт должен продолжать работать

Кличко: в случае введения локдауна общественный транспорт должен продолжать работать

13:47 27.11.2020
Средства на поддержку предпринимателей в случае локдауна будут выделены из Фонда по борьбе с коронавирусом – Ковалив

Средства на поддержку предпринимателей в случае локдауна будут выделены из Фонда по борьбе с коронавирусом – Ковалив

13:26 27.11.2020
Законопроект Зеленского предлагает освободить от арендных платежей ряд арендаторов коммунального и госимущества до конца карантина

Законопроект Зеленского предлагает освободить от арендных платежей ряд арендаторов коммунального и госимущества до конца карантина

12:48 27.11.2020
В Киеве за сутки зафиксировали новый рекорд: 1 520 случаев инфицирования COVID-19

В Киеве за сутки зафиксировали новый рекорд: 1 520 случаев инфицирования COVID-19

12:48 27.11.2020
В Киеве на карантин закрыты 6 школ и 8 детсадов – мэр

В Киеве на карантин закрыты 6 школ и 8 детсадов – мэр

11:56 27.11.2020
В Раду по результатам внеочередных выборов могут пройти "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Сила и честь" - R&B Group

В Раду по результатам внеочередных выборов могут пройти "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Сила и честь" - R&B Group

11:51 27.11.2020
За Зеленского на внеочередных выборах готовы проголосовать почти 40% определившихся в с выбором украинцев, за Порошенко и Бойко более 15% - R&B Group

За Зеленского на внеочередных выборах готовы проголосовать почти 40% определившихся в с выбором украинцев, за Порошенко и Бойко более 15% - R&B Group

11:20 27.11.2020
Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая – представитель Донецкой области в ТКГ

Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая – представитель Донецкой области в ТКГ

10:41 27.11.2020
Кабмин выделил средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с COVID-19

Кабмин выделил средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с COVID-19

08:45 27.11.2020
В Германии число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии превысило 1 млн

В Германии число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии превысило 1 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПРООН поддерживает идею создания свободной экономической зоны на Донбассе и восстановление связей с населением неподконтрольных территорий

Законным собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является Ощадбанк – Верховный суд

Из-за пандемии более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса - ПРООН

СБУ должна работать превентивно и сосредоточиться на защите нацбезопасности – глава профильного комитета Рады

В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд в 16 218 случаев инфицирования COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевском облсовете сформировалась коалиция "Слуг народа" и ОПЗЖ – нардеп Сюмар

Facebook планирует выпустить свою криптовалюту в начале 2021г - FT

Депутаты Тайваньского парламента закидали премьера свиной требухой

ПРООН поддерживает идею создания свободной экономической зоны на Донбассе и восстановление связей с населением неподконтрольных территорий

Законным собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является Ощадбанк – Верховный суд

Из-за пандемии более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса - ПРООН

В 2021 г. США передадут ВМС Украины средства противоминной безопасности, водолазное снаряжение, барокамеры и быстроходные надувные лодки

Украина присоединилась к санкциям ЕС против "ИГИЛ" и "Аль-Каиды"

Российские наемники на Донбассе за минувшие сутки дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Степанов: способность медсистемы предоставлять помощь является критерием введения локдауна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА