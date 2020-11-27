Депутаты Тайваньского парламента закидали премьера свиной требухой

В парламенте Тайваня депутаты крупнейшей оппозиционной партии KMT забросали премьер-министра Су Чжэньчана свиными кишками и другими субпродуктами в знак протеста против разрешения на импорт в страну свинины из США.

Правительство в августе решило с января отменить запрет на импорт американской свинины и говядины в надежде на заключение двустороннего соглашения о торговле, напоминает АР. В американское мясо добавляют стимулятор роста рактопамин, который запрещен в Тайване. Против импорта мяса из США выступают оппозиция, местные фермеры и отдельные граждане, которые считают рактопамин опасным для здоровья.

Су Чжэньчан в пятницу должен был отчитаться перед парламентом по этому вопросу. Оппозиция подготовилась заранее, депутаты принесли в зал заседаний пакеты с требухой, и начали ее бросать перед началом выступления премьера. Они обвинили его в том, что раньше он выступал против ввоза мяса с рактопамином и даже носил футболки с соответствующими надписями.

Завязалсь драка.

Депутаты от правящей партии затем осудили акцию с потрохами, назвав ее пустой тратой продуктов.

ВВС напоминает, что в парламенте Тайваня драки случаются регулярно - народные избранники могут бить друг друга кулаками, таскать за волосы и бросаться бутылками с водой и даже стульями.

В минувшее воскресенье в Тайбэе прошла многотысячная акция протеста против импорта мяса из США. Хотя американская свинина займет очень небольшую долю местного рынка, оппозиция решила поддержать протесты после ряда неудач на выборах, отмечает АР.

Рактопамин запрещен не только в Тайване, но и в Евросоюзе и в России. Его добавляют в корм скоту для увеличения мышечной массы. У человека он может вызывать тахикардию и другие сердечные заболевания, дрожание рук, головную боль, мышечные спазмы, повышение артериального давления.