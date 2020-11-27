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13:47 27.11.2020

Средства на поддержку предпринимателей в случае локдауна будут выделены из Фонда по борьбе с коронавирусом – Ковалив

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Средства на поддержку предпринимателей в случае локдауна будут выделены из Фонда по борьбе с коронавирусом – Ковалив

Пакет поддержки бизнеса, предусмотренный законопроектом президента Украины Владимира Зеленского, будет обеспечиваться за счет коронавирусного фонда, сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Президент внес в парламент пакет законопроектов, который касается поддержки бизнеса в случае, если будет введен локдаун. Объем этой поддержки до конца года, который планируется предоставить и ФОПам, и работникам ФОПов, и непосредственно предприятиям, составляет от 12 до 15 млрд грн", - сказал она в эфире телепрограммы "Право на владу", сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ковалив отметила, что Верховная Рада должна проголосовать инициативу Зеленского как можно скорее, чтобы правительство могло предоставить помощь предпринимателям до конца текущего года.

"Буду обращаться к депутатам, чтобы вместе обсудить, чтобы проголосовать этот законопроект, и до конца года успеть выдать из ковидного фонда этот пакет поддержки бизнесу, который пострадает в случае внедрения локдауна", - рассказала Ковалив.

Она также сообщила о планах продлить и расширить программу кредитования "5-7-9%", введенную для поддержки малого и среднего бизнеса весной 2020 года и уточнила, что в рамках программы уже были выданы займы на сумму 13,5 млрд грн.

Как сообщалось, Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде зконопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19. Согласно документу, наемные сотрудники со средней зарплатой за третий квартал 2020 года до 30 тыс. грн в месяц, а также физлица-предприниматели (ФЛП), зарегистрированные не менее трех месяцев назад и потерявшие доход в результате локдауна, смогут получить единоразовую помощь объемом 8 тыс. грн.

Помимо этого, президент предложил отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга до 6,8 тыс. грн для физлиц, в том числе самозанятых. В документе также содержится инициатива о списании пени и штрафов в случае самостоятельной оплаты налогоплательщиком по основному платежу на протяжении шести месяцев после вступления закона в силу. Законопроект также предлагает поднять порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3,06 тыс. грн и освободить налогоплательщиков единого налога от его уплаты за декабрь-2020 и январь-май 2021 года.

Источник: https://www.president.gov.ua/news/inicijovanij-prezidentom-paket-pidtrimki-biznesu-maye-buti-p-65297

Теги: #коронавирус #ковалив
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