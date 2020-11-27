События

13:35 27.11.2020

ПРООН поддерживает идею создания свободной экономической зоны на Донбассе и восстановление связей с населением неподконтрольных территорий

3 мин читать
ПРООН поддерживает идею создания свободной экономической зоны на Донбассе и восстановление связей с населением неподконтрольных территорий

Программа развития ООН (ПРООН) поддерживает идею создания свободной экономической зоны на востоке Украины, поскольку новые рабочие места будут способствовать сокращению бедности, быстрому и устойчивому экономическому развитию, большей устойчивости и процветанию, сообщила постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева.

"Мы приветствуем правительственные инициативы по реинтеграции: оживление местных экономик оказалось важным фактором для восстановления экономики и социальной структуры в странах, пораженных конфликтом по всему миру. Конфликт нанес сильный удар по Донецкой и Луганской областях, что привело к неутешительным экономическим перспективам, потере работы, бедности и социальной изоляции. ПРООН готово и в дальнейшем способствовать развитию местной экономики, укреплять социальную сплоченность и поддерживать усилия по восстановлению мира", - сказала Герчева в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что создание свободных экономических зон уже успешно применялось как инструмент для активизации и укрепления экономик, идея этого подхода заключается в привлечении инвесторов и создании рабочих мест. "Новые рабочие места будут способствовать сокращению бедности, быстрому и устойчивому экономическому развитию, большей устойчивости и процветанию. В конце концов, создание такой зоны может стимулировать структурную трансформацию, которая так нужна для того, чтобы продвинуться вверх по цепочке создания стоимости. Существует немало сфер, где не хватает инвестиций", - рассказала Герчева.

Постоянный представитель ПРООН в Украине подчеркнула, что эта инициатива могла бы решить такую проблему и предложить новые возможности для местных предпринимателей, местных громад, а также для поставщиков социальных услуг, которые на сегодня страдают от устаревшей инфраструктуры и нехватки финансовых ресурсов, чтобы охватить всех в этих регионах и удовлетворить их потребности.

В то же время Герчева отметила, что воплощение инициативы является "вполне реальным", но для этого необходимы определенные предпосылки, в частности, необходимо обеспечить полную прозрачность и подотчетность, когда речь идет о привлечении и выделении прямых иностранных или отечественных инвестиций. "Государственные органы должны иметь возможность эффективно работать на местах, обеспечивая верховенство права, защищая права человека, обеспечивая доступ к правосудию и информации, и реагируя на потребности местных общин", - пояснила она.

Также Герчева указала на необходимость восстановления связей с населением неподконтрольных правительству Украины территорий.

"Я оставлю политический аспект урегулирования конфликтов другим, но для меня самое важное - и к чему ежедневно стремится ПРООН - это реагировать на последствия конфликта: восстанавливать социальную структуру, восстанавливать лучше и экологичнее, восстанавливать, ремонтировать и примирять. Это также касается инфраструктуры, рабочих мест и экономики, отношений между людьми. Все это требует единения и сотрудничества. Поэтому мы считаем, что необходимо восстанавливать мосты и восстанавливать связи между людьми", - заявила она.

Герчева отметила, что долгосрочное решение по восстановлению мира возможно лишь при условии, что будет обеспечено коммуникацию между правительством и гражданами, люди будут поддерживать связи между собой, а системы будут связаны между собой. "Я имею в виду водоснабжение, защиту окружающей среды, здравоохранение, социальную защиту и тому подобное. Я убеждена, что действительно очень важно начать выстраивать мосты и думать о том, как мы можем объединить людей, чтобы мы могли как можно быстрее их примирить и разрешить конфликт", - подчеркнула постоянный представитель ПРООН в Украине.


Полный текст интервью с Герчевой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #проон #герчева #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:02 27.11.2020
Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжали поддерживать страну – ПРООН

Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжали поддерживать страну – ПРООН

13:07 27.11.2020
Из-за пандемии более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса - ПРООН

Из-за пандемии более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса - ПРООН

11:20 27.11.2020
Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая – представитель Донецкой области в ТКГ

Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая – представитель Донецкой области в ТКГ

11:54 26.11.2020
РФ отправила в ОРДЛО 100-й нелегальный "гумконвой" – Госпогранслужба Украины

РФ отправила в ОРДЛО 100-й нелегальный "гумконвой" – Госпогранслужба Украины

12:48 25.11.2020
Декоммунизация на Донбассе и в Крыму после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине – замглавы Минреинтеграции Голованчук

Декоммунизация на Донбассе и в Крыму после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине – замглавы Минреинтеграции Голованчук

18:54 24.11.2020
Пенсионеры из ОРДЛО смогут получить пенсии, если российская сторона возобновит работу КПВВ – украинская делегация в ТКГ

Пенсионеры из ОРДЛО смогут получить пенсии, если российская сторона возобновит работу КПВВ – украинская делегация в ТКГ

17:12 24.11.2020
РФ в рамках заседания политподгруппы ТКГ заявила о поддержке предложенного ОРДЛО плана действий по Донбассу - делегация Украины

РФ в рамках заседания политподгруппы ТКГ заявила о поддержке предложенного ОРДЛО плана действий по Донбассу - делегация Украины

16:32 24.11.2020
На Донбассе снайпер ранил украинского военнослужащего

На Донбассе снайпер ранил украинского военнослужащего

13:10 24.11.2020
Почти 45% украинцев считают, что диалог с Путиным необходим для прекращения войны на Донбассе – опрос

Почти 45% украинцев считают, что диалог с Путиным необходим для прекращения войны на Донбассе – опрос

18:36 19.11.2020
В ЕС констатируют, что признание РФ документов на автомобили жителей "Л/ДНР" противоречит Минским соглашениям и призвали выполнять достигнутые договоренности

В ЕС констатируют, что признание РФ документов на автомобили жителей "Л/ДНР" противоречит Минским соглашениям и призвали выполнять достигнутые договоренности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законным собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является Ощадбанк – Верховный суд

Из-за пандемии более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса - ПРООН

СБУ должна работать превентивно и сосредоточиться на защите нацбезопасности – глава профильного комитета Рады

В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд в 16 218 случаев инфицирования COVID-19

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Facebook планирует выпустить свою криптовалюту в начале 2021г - FT

Средства на поддержку предпринимателей в случае локдауна будут выделены из Фонда по борьбе с коронавирусом – Ковалив

Депутаты Тайваньского парламента закидали премьера свиной требухой

Законопроект Зеленского предлагает освободить от арендных платежей ряд арендаторов коммунального и госимущества до конца карантина

Законным собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является Ощадбанк – Верховный суд

В Киеве за сутки зафиксировали новый рекорд: 1 520 случаев инфицирования COVID-19

В Киеве на карантин закрыты 6 школ и 8 детсадов – мэр

В 2021 г. США передадут ВМС Украины средства противоминной безопасности, водолазное снаряжение, барокамеры и быстроходные надувные лодки

Украина присоединилась к санкциям ЕС против "ИГИЛ" и "Аль-Каиды"

Кабмин выделил средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА