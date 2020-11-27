Законопроект Зеленского предлагает освободить от арендных платежей ряд арендаторов коммунального и госимущества до конца карантина

Арендные платежи не будут начисляться для арендаторов государственного или коммунального имущества, деятельность которых была запрещена на время карантина.

Соответствующая инициатива содержится в президентском законопроекте о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия карантина (4429), текст которого обнародован на сайте парламента.

Документ также предлагает продлевать договоры аренды коммунального и госимущества для арендаторов, деятельность которых была запрещена или ограничена во время карантина, в случае, если срок такого договора заканчивается во время карантина. При этом срок действия договора продлевается на время карантина и на один месяц со дня его завершения.

При этом пункт, запрещающий проведение плановых проверок в сфере хозяйственной деятельности органами госконтроля, исключается из документа.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19.

Как сообщается на сайте украинского парламента, инициатором соответствующего законопроекта №4429 является президент Украины Владимир Зеленский.