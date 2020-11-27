В Киеве за сутки зафиксировали новый рекорд: 1 520 случаев инфицирования COVID-19

В Киеве за минувшие сутки заболело коронавирусной инфекцией наибольшее с начала пандемии количество горожан – 1520 человек, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1520 человек. 26 случаев - летальные. Всего от вируса умерли 1253 киевлянина. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 65 539", - сообщил Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Среди заболевших 869 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 607 мужчин от 19 до 92 лет, а также 22 девочки от 7 до 17 лет и 22 мальчика от 25 дней до 17 лет. Также среди заболевших 56 медиков.

В больницы госпитализирован 121 пациент, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 375 человек. Всего коронавирус преодолели 22 317 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 250, в Соломенском – 206, и в Днепровском районе – 200 случаев.