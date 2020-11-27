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12:48 27.11.2020

В Киеве на карантин закрыты 6 школ и 8 детсадов – мэр

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В Киеве на карантин закрыты 6 школ и 8 детсадов – мэр

Шесть общеобразовательных школ и восемь детских садов закрыты в настоящее время в украинской столице на карантин, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

"На сегодня в столице закрыты на карантин 6 школ. На дистанционное обучение переведены 1 тысяча 82 класса в 277 школах. Всего больных коронавирус школьников в Киеве 1 тысяча 358. Также болеют более 960 педагогов", - сообщил мэр.

"В детских садах из-за обнаруженных случаев вируса временно закрыты 205 групп в 154 садах. Восемь садов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в садах сегодня - более 51%", - добавил Кличко.

 

Теги: #киев #школа #кличко #коронавирус
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