В Киеве на карантин закрыты 6 школ и 8 детсадов – мэр

Шесть общеобразовательных школ и восемь детских садов закрыты в настоящее время в украинской столице на карантин, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

"На сегодня в столице закрыты на карантин 6 школ. На дистанционное обучение переведены 1 тысяча 82 класса в 277 школах. Всего больных коронавирус школьников в Киеве 1 тысяча 358. Также болеют более 960 педагогов", - сообщил мэр.

"В детских садах из-за обнаруженных случаев вируса временно закрыты 205 групп в 154 садах. Восемь садов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в садах сегодня - более 51%", - добавил Кличко.