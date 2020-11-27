События

12:35 27.11.2020

В 2021 г. США передадут ВМС Украины средства противоминной безопасности, водолазное снаряжение, барокамеры и быстроходные надувные лодки

1 мин читать
В 2021 г. США передадут ВМС Украины средства противоминной безопасности, водолазное снаряжение, барокамеры и быстроходные надувные лодки

США передадут в следующем году Военно-морским силам Украины (ВМС) в рамках международной военной помощи современные автоматизированные средства противоминной безопасности, в частности локаторы бокового обзора, а также другое современное водолазное снаряжение, сообщил временно исполняющий обязанности начальника поисково-спасательной службы Командования ВМС ВСУ Леонид Бурлака.

"В целом в комплект поставки материально-технической помощи войдут беспилотные подводные аппараты, локаторы бокового обзора, ручные сонары, антимагнитное водолазное снаряжение и другие современные инструменты и оборудование", - сказал Бурлака в интервью информагентству Министерства обороны Украины АрмияInform.

По его словам, беспилотные подводные аппараты могут работать по специальному алгоритму в автономном режиме и давать очень четкую информацию о рельефе и форме морского дна, а также выявлять любые подозрительные объекты и их местонахождение. Даже при отсутствии связи с бортом судна подводные аппараты по установленной программе смогут самостоятельно двигаться по определенной траектории под водой и смогут в таком режиме осуществлять поиск и выявлять подозрительные объекты.

Как отмечается, также в следующем году в рамках материально-технической помощи от США украинский флот должен получить водолазные барокамеры стационарного, мобильного и контейнерного типа, современное водолазное снаряжение замкнутого и полузамкнутого типа дыхания для обеспечения потребностей специальных подразделений ВМС, а также быстроходные надувные лодки разного размера.

Источник: https://armyinform.com.ua/2020/11/nastupnogo-roku-ssha-pidsylyat-vms-ukrayiny-suchasnymy-avtomatyzovanymy-zasobamy-protyminnoyi-bezpeky-vodolaznym-sporyadzhennyam-riznogo-typu-barokameramy-ta-shvydkohidnymy-naduvnymy-chovnamy/

Теги: #всу #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:09 27.11.2020
Трамп готов уступить Байдену, если коллегия выборщиков проголосует за него

Трамп готов уступить Байдену, если коллегия выборщиков проголосует за него

03:42 27.11.2020
Трамп обещает начать поставки вакцины от COVID-19 на следующей неделе

Трамп обещает начать поставки вакцины от COVID-19 на следующей неделе

01:15 27.11.2020
Очередной американский грузовой корабль Cargo Dragon отправится к МКС 5 декабря

Очередной американский грузовой корабль Cargo Dragon отправится к МКС 5 декабря

17:50 26.11.2020
Российские наемники открывали огонь возле Марьинки в четверг, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники открывали огонь возле Марьинки в четверг, потерь нет – штаб ООС

11:50 26.11.2020
Взаимоотношения Украины и США в большой степени будут зависеть от того, как Киев справляется со своими внутренними проблемами – депутат Немыря

Взаимоотношения Украины и США в большой степени будут зависеть от того, как Киев справляется со своими внутренними проблемами – депутат Немыря

10:42 26.11.2020
В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 259 человек – командование Медсил

В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 259 человек – командование Медсил

07:06 26.11.2020
Власти США отодвинули крайний срок запрета приложения TikTok

Власти США отодвинули крайний срок запрета приложения TikTok

01:21 26.11.2020
Трамп помиловал своего экс-советника Флинна

Трамп помиловал своего экс-советника Флинна

19:16 25.11.2020
Американцы в среднем потратят $475 на празднование Дня благодарения в 2020 году - опрос

Американцы в среднем потратят $475 на празднование Дня благодарения в 2020 году - опрос

12:07 25.11.2020
В ВСУ за сутки выявлены 166 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлены 166 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ должна работать превентивно и сосредоточиться на защите нацбезопасности – глава профильного комитета Рады

В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд в 16 218 случаев инфицирования COVID-19

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

В Черном море произошел разлив нефти: АМПУ скрыла инцидент от Госэкоинспеции

Российские наемники открывали огонь возле Марьинки в четверг, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина присоединилась к санкциям ЕС против "ИГИЛ" и "Аль-Каиды"

Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая – представитель Донецкой области в ТКГ

Кабмин выделил средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с COVID-19

Российские наемники на Донбассе за минувшие сутки дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Степанов: способность медсистемы предоставлять помощь является критерием введения локдауна

СБУ должна работать превентивно и сосредоточиться на защите нацбезопасности – глава профильного комитета Рады

Священник и пограничник на автожире занимались контрабандой сигарет в Румынию – Госпогранслужба

В Германии число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии превысило 1 млн

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 61 млн, жертв вируса - более 1,43 млн

В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд в 16 218 случаев инфицирования COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА