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11:31 27.11.2020

Украина присоединилась к санкциям ЕС против "ИГИЛ" и "Аль-Каиды"

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Украина присоединилась к санкциям ЕС против "ИГИЛ" и "Аль-Каиды"

Украина и еще десять стран присоединились к санкциям Евросоюза против террористических организаций "ИГИЛ" и "Аль-Каида", а также лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, сообщил Европейский Совет.

"Страны-кандидаты: Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейское экономическое пространство, а также Украина, Республика Молдова, Армения и Грузия присоединяются к настоящему Решению Совета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского совета в четверг.

Отмечается, что эти страны будут обеспечивать соответствие своей национальной политики этим решениям Совета.

"ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - указывается в сообщении.

Европейский Совет принял решения о санкциях (CFSP) 2020/15161 19 октября 2020 года. Решение Совета продлевает существующие ограничительные меры до 31 октября 2021 года.

Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/26/declaration-by-the-hr-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-against-isil-da-esh-and-al-qaeda-and-persons-groups-undertakings-and-entities-associated-with-them/

Теги: #ес #санкции
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