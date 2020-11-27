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11:20 27.11.2020

Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая – представитель Донецкой области в ТКГ

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Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая – представитель Донецкой области в ТКГ

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей нет возможности обеспечить помощь населению в рамках борьбы с пандемией коронавируса из-за нехватки медикаментов, кадров и тяжелой экономической ситуации, сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш.

В комментарии изданию Guildhall он также рассказал, что смертность от пандемии на неподконтрольных украинскому правительству территориях значительно превышает среднюю мировую статистику.

"По моей информации, ситуация очень тяжелая. Даже по той статистике, которую дают в "ДНР" и "ЛНР", и которой, безусловно, нельзя верить, ситуация у них хуже, чем средняя в мире. Смертность больше девяти, при том, что средняя в мире 5,6, то есть реальные масштабы мы можем себе только представить", – отметил Гармаш.

Он отметил, что на неподконтрольных правительству территориях сохраняется серьезная проблема с медикаментами, "поскольку даже те, у кого есть деньги, не могут купить себе лекарства, которые могли бы купить, к примеру, в Украине – элементарные антибиотики".

"При этом они (российские наемники – ИФ) еще и закрыли КПВВ, чтобы люди не могли выехать и купить себе лекарства, хотя мы (украинская сторона – ИФ) открыли КПВВ именно для этого. Такое впечатление, что россияне специально усугубляют ситуацию, пытаясь уменьшить количество людей, которых необходимо субсидировать на оккупированных территориях пенсиями и другими выплатами", – считает представитель отдельных районов Донецкой области.

Гармаш также отметил серьезный дефицит кадров в регионе. "Поскольку в России зарплата намного выше у медиков и поскольку Россия сама нуждается в кадрах в связи с пандемией, то из оккупированных территорий кадры вымываются – медики выезжают в Россию ", - подчеркнул он.

"Экономическая ситуация также способствует тому, что людям на нормальном уровне помочь не могут. Нужно требовать открытия КПВВ, чтобы люди могли получить помощь", – подытожил Гармаш.

 

Теги: #коронавирус #ткг #ордло
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