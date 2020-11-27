Российские наемники на Донбассе за минувшие сутки дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

За минувшие сутки, 26 ноября, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники открыли огонь огонь из крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки. Кроме того, в районе населенного пункта Старогнатовка противник применил станковый противотанковый гранатомет.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было.

С начала текущих суток, 27 ноября, российские наемники один раз открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих ОС нет.