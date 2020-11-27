Священник и пограничник на автожире занимались контрабандой сигарет в Румынию – Госпогранслужба

Пограничник, причастный к табачной контрабанде с использованием пилотируемого летательного аппарата и в составе организованной группы, был разоблачен в четверг межведомственной группой в составе сотрудников Государственной пограничной службы и сотрудников Государственного бюро расследований.

"Злоумышленников, по которым вели наблюдение в течение нескольких месяцев, застали на горячем, когда те же готовились к полету летательным аппаратом типа автожир с целью перемещения сигарет в соседнюю Румынию. Место вылета находилось на окраине поселка Вышково Хустского района на расстоянии четырех километров до границы. Пилотом автожира оказался офицер Госпогранслужбы", - сообщается на сайте Госпогранслужбы в пятницу.

Кроме пограничника, правоохранители разоблачили еще четырех человек, вероятно, причастных к противоправной деятельности - все они жители Хустского района Закарпатской области. Также установлено, что один из присутствующих на месте происшествия организаторов противоправной деятельности, который имел характерные признаки алкогольного опьянения, является священнослужителем Украинской православной церкви (Московского патриархата), рассказали в ведомстве.

Вблизи места запланированного взлета правоохранители обнаружили 19 ящиков табачных изделий, один грузовик и три внедорожника. Ведется следствие.

На фотографиях, сделанных правоохранителями, видно, что двухместый автожир имеет словацкие номера регистрации.